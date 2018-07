POL-DN: Wein oder Sekt - Trunkenheitsfahrt endet mit Blutprobe

Eschweiler/Langerwehe (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Dienstagnachmittag die Polizei über einen Verkehrsteilnehmer, dessen Fahrtüchtigkeit ganz augenscheinlich alkoholbedingt gemindert war. Ein Atemalkoholtest ergab später ein eindeutiges Ergebnis.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Weisweiler war dem Zeugen gegen 15:15 Uhr ein Mann aufgefallen, der sich mit schwankendem Gang zu seinem Wagen begab und währenddessen eine Flasche Sekt konsumierte. Dann fuhr er los in Richtung Langerwehe, wo ihn die informierten Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift aufsuchten. Die Beschreibung, die der Zeuge vom fraglichen Pkw und dessen Fahrer gemacht hatte, traf eindeutig auf den angetroffenen Wagen und dessen Besitzer zu. Der 67 Jahre alte Langerweher gab an, soeben mit dem Fahrzeug gefahren zu sein und anschließend ein Glas Wein getrunken zu haben. Er führte freiwillig einen Atemtest durch, dessen Ergebnis bei umgerechnet 3,16 Promille lag.

Nach der Entnahme zweier Blutproben in einem Krankenhaus wurde der Führerschein des 67-Jährigen sichergestellt, das Führen fahrerlaubnispflichter Fahrzeuge im Straßenverkehr wurde im vorerst untersagt. Die Blutuntersuchung wird später zeigen, wie hoch der Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt der Autofahrt tatsächlich war.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell