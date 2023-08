Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Lahr (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am späten Samstagabend im Bahnhof in Lahr einen litauischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 39-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl in sieben Fällen. Nach richterlicher Vorführung wurde er gestern Nachmittag ins Gefängnis gebracht.

