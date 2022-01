Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Taschendiebstahl am Bahnhof Baden-Baden/ Bundespolizei sucht Geschädigte

Baden-Baden (ots)

Bereits am 23.11.2021 kam es gegen 14:35 Uhr zu einem versuchten Taschendiebstahl am Bahnhof Baden-Baden. Die bislang unbekannte Geschädigte, die zuvor mit dem ICE 72 in Baden-Baden ankam, soll anschließend von zwei vermeintlichen Taschendieben im Bereich des Fahrstuhls abgelenkt und bedrängt worden sein. Hierbei soll es zum versuchten Taschendiebstahl gekommen sein, der aber durch die Geschädigte rechtzeitig bemerkt und verhindert werden konnte. Im Rahmen der Ermittlungen konnten nun mögliche Hinweise auf die vermeintlichen Taschendiebe erlangt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei die bislang unbekannte Geschädigte, die sich vor Eintreffen der Streife vom Bahnhof entfernte und sich auch im Nachgang nicht gemeldet hat.

Sie wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell