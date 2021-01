Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Kehl

KehlKehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 30-jährigen Nigerianer, der im Bahnhof in Kehl kontrolliert wurde, bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung. Er wurde nach richterlicher Vorführung heute in das Gefängnis gebracht. Da er nachweislich von Straßburg nach Kehl gekommen war und keine Dokumente vorzeigen konnte, welche seine Einreise und den Aufenthalt in Deutschland legitimieren, erhält er zusätzlich eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Saskia Fischer

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell