Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zugbegleiter eines ICE angegriffen

Karlsruhe/OffenburgKarlsruhe/Offenburg (ots)

Am vergangenen Samstag kam es in einem ICE von Karlsruhe nach Offenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Zugbegleiter und einem Fahrgast. Ein 40-Jähriger war mit seiner Begleiterin im Bahnhof Karlsruhe in den ICE 373 eingestiegen, in der Annahme, dass der Zug nach Paris fahren würde. Als er merkte, dass der Zug aber nach Basel fährt, kontaktierte er den Zugbegleiter und forderte diesen auf, den Zug unverzüglich zu stoppen. Da dieser dem kongolesischem Staatsangehörigen mitteilte, dass es nicht möglich sei, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde der Zugbegleiter durch den aufgebrachten Fahrgast gegen die Brust geschlagen. Eine Streife der Bundespolizei nahm den 40-Jährigen beim Halt des Zuges im Bahnhof Offenburg in Empfang und stellte seine Personalien fest. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

