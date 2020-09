Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsche Ausweise sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei heute Morgen mehrere falsche Ausweise sichergestellt. Zwei weibliche Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich, wiesen sich bei der Kontrolle an der Kehler Europabrücke mit falschen zyprischen Pässen aus. Bei den 15- und 17-jährigen syrischen Staatsangehörigen wurden weiter zwei gefälschte italienische Personalausweise aufgefunden. Beide gaben an, über die Türkei, Griechenland und Frankreich nach Deutschland gekommen zu sein. Die Ausweispapiere haben sie laut eigenen Angaben in Griechenland gekauft. Beide stellten einen Asylantrag und wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

