Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Stuttgart (ots)

Einsatz der Bundespolizei zur Bekämpfung der gewerbs- und bandenmäßigen Schleusungskriminalität - Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht

Die Bundespolizei hat am 30.07.2020 unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg), Wuppertal (Nordrhein-Westfalen), Marl (Nordrhein-Westfalen), Buxtehude (Niedersachsen), Brannenburg (Bayern) und Itzehoe (Schleswig-Holstein) vollstreckt. Insgesamt zwölf Personen, hierunter eine deutsche und elf syrische Staatsangehörige, werden des gemeinschaftlichen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit Missbrauch von Ausweispapieren verdächtigt. Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine im Februar 2018 am Flughafen Stuttgart festgestellte unerlaubte Einreise, aus welcher sich der Verdacht des Einschleusens von Ausländern ergab. In Folge der weiteren Ermittlungen konnten weitere Drittstaatsangehörige identifiziert werden, die mittels missbräuchlich genutzter Ausweispapiere in Deutschland eingereist waren. Bei den Durchsuchungen wurden Mobiltelefone, Computer, Quittungen, Buchungsbestätigungen, Kontounterlagen und Ausweisdokumente sichergestellt. Darüber hinaus wurde ein Schlagstock sichergestellt. Die Auswertungen und Ermittlungen dauern an. Über 180 Einsatzkräfte der Bundespolizei waren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Susanne Fröhling

Tel. 0711-78781 1020

http://www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw



Staatsanwaltschaft Stuttgart

Erster Staatsanwalt Dr. Michael Allmendinger

Pressedezernent

Staatsanwaltschaft Stuttgart

Tel. 0711-921 4400

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell