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Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizisten stoppen gewalttätigen Schwarzfahrer am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots)

Am 1. August stellte ein Zugbegleiter im ICE aus Siegburg einen 24-Jährigen ohne gültigen Fahrausweis fest. Dieser wollte sich jedoch nicht kontrollieren lassen und versuchte sich durch schubsen und schlagen dem Zugbegleiter zu entziehen.

Bundespolizisten kamen am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurt am Main hinzu und nahmen den palästinensischen Volkszugehörigen vorläufig fest. Auf der Wache fanden die eingesetzten Beamten mehrere unterschlagene Bankkarten sowie eine unterschlagene französische ID-Karte bei dem 24-Jährigen auf. Zudem wurde bekannt, dass der Mann bereits im Jahr 2022 einen Asylantrag stellte, welcher jedoch 2023 abgelehnt wurde. Er hält sich derzeit unerlaubt in Deutschland auf.

Gegen den Mann wird nun u.a. wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und der Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Dennis Grabs
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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