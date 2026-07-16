Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Drei Haftbefehle - Bundespolizei nimmt Betrüger am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 13. Juli haben Fahnder der Bundespolizei einen 63-Jährigen bei seiner Ankunft aus Mombasa am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Das Amtsgericht Mosbach hat den Mann mittels Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges gesucht. Und das war nicht der einzige offene Haftbefehl.

Der Deutsche soll von 2014 bis 2022 einer Vielzahl von Personen auf Onlineplattformen bewusst vorgetäuscht haben, dass er ihnen eine ausländische Fahrerlaubnis verschaffen könnte. Mit diesen sollten sie dann berechtigt sein, in Deutschland Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr zu führen. Für seine behauptete und nie erfüllte Dienstleistung erhielt er von diversen Geschädigten Geld. Der Gesamtschaden soll bei mindestens 832.334,71 Euro liegen.

Darüber hinaus suchten ihn das Amtsgericht Mosbach und die Staatsanwaltschaft Mosbach wegen falscher Angaben gemäß GmbH-Gesetz und übler Nachrede. Insgesamt hat der Mann 7850 Euro aus Vollstreckungshaftbefehlen zu zahlen. Ersatzweise erwarten den 63-Jährigen insgesamt 410 Tage Haft. Hinzu kommen ein Vollstreckungsauftrag sowie ein Strafbefehl. Wegen des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt muss er eine Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro zahlen.

Bundespolizisten führten den Deutschen dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vor.

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