Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Fraport, Polizei Frankfurt und Bundespolizei modernisieren die Videoüberwachungsanlage am Flughafen Frankfurt

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Frankfurt/Main (ots)

Frankfurt am Main - Der Flughafen Frankfurt verfügt ab sofort über eine umfassend modernisierte Videoüberwachungsanlage. Mit dem erfolgreichen Abschluss des gemeinsamen Projekts setzen die Fraport AG, die Bundespolizei und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main ein starkes Zeichen für eine moderne, leistungsfähige und zukunftsorientierte Sicherheitsinfrastruktur an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz.

Weitergehende Informationen können der angefügten Pressemitteilung entnommen werden.

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