BPOLD FRA: 335 Tage Haft - Bundespolizei fasst gesuchten Straftäter am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Am 28. Februar attackierte eine 35-Jährige eine Streife der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt und verletzte dabei einen Beamten leicht. Die polizeibekannte Deutsche wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Als eine Streife die Frau am frühen Morgen im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens kontrollieren wollte, flüchtete diese ...

