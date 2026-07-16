Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenlose Reisekoffer führen zu Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Dessau-Roßlau (ots)

Am Mittwoch, den 15. Juli 2026 sprach um 13:20 Uhr eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Dessau eine Streife der Bundespolizei an und teilte den Beamten gegenüber mit, dass sich zwei große herrenlose Reisekoffer in unverschlossenen Gepäckschließfächern befinden. Deren Inhalt war für die Einsatzkräfte nicht einsehbar und rechtmäßige Eigentümer konnten nicht ausfindig gemacht werden. Daraufhin erfolgten umfangreiche Räum- und Absperrmaßnahmen. Spezialkräfte der Bundespolizei aus Leipzig wurden angefordert. Nach Eintreffen der Entschärfer am Hauptbahnhof Dessau um 14:03 Uhr und eingehender Untersuchung konnten diese Entwarnung geben, die Koffer als ungefährlich einstufen und öffnen. Darin befanden sich Gegenstände des täglichen Bedarfs, jedoch keine Hinweise auf mögliche Eigentümer. Demnach konnten um 14:45 Uhr die Absperrmaßnahmen aufgehoben und die Gepäckstücke an eine Bahnmitarbeiterin übergeben werden. Im Rahmen der Übergabe meldeten sich ein 33- und 38-Jähriger und gaben an, dass ihnen die Koffer gehören. Die Beamten stellten die Personalien der beiden taiwanischen Staatsangehörigen fest, belehrten sie eindringlich und gaben ihnen das Reisegepäck zurück. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären. Zu Einschränkungen im Bahnverkehr kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

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