Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl nach 4 Tagen vollstreckt: Mann versucht sich Festnahme zu widersetzen

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 25. September 2023 wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 10:45 Uhr auf einen 40- Jährigen am Hauptbahnhof Magdeburg aufmerksam. Die Beamten kontrollierten den Deutschen und überprüften seine Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vorlag. Das Amtsgericht Biberach verurteilte den Polizeipflichtigen demnach im Februar dieses Jahres wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 600 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen. Da er weder den Zahlungen nachkam, noch sich, trotz Vorladung, dem Strafantritt stellte, erließ die Staatsanwaltschaft am 21. September 2023 den Haftbefehl. Nur vier Tage später klickten die Handschellen: Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und wollten ihn festnehmen. Damit war der Mann allerdings nicht einverstanden und sperrte sich aktiv gegen die polizeiliche Maßnahme. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Verurteilte wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort bekam er die Gelegenheit Familienangehörige zu informieren und um Unterstützung bezüglich der Begleichung der Geldstrafe zu bitten. Dies gelang ihm jedoch nicht. Entsprechend übergaben ihn die Bundespolizisten am selbigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug der Maßnahme in Kenntnis gesetzt. Dem Mann droht nun ein weiteres Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

