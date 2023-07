Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: "Keinen Bock auf Kontrolle": 36-Jähriger beleidigt Bundespolizisten und leistet Widerstand

Halle/Saale (ots)

Am Mittwoch, den 26. Juli 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle/Saale gegen 14:10 Uhr einen aggressiven und aufgebracht wirkenden Mann. Der Aufforderung zur Aushändigung eines Identitätsnachweises entgegnete der 36-Jährige mit einer Beleidigung des eingesetzten Beamten. Widerwillig händigte er nach erneuter Aufforderung ein gültiges Identitätspapier aus. Auf eine Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen hatte der Deutsche allerdings nach eigenen Aussagen "keinen Bock" und äußerte weitere Beleidigungen in Richtung der Einsatzkräfte. Er warf dem kontrollierenden Beamten seinen Rucksack hin und versuchte zu flüchten. Dies wussten die eingesetzten Kräfte jedoch zu verhindern. Der renitente Mann fand sich in Handfesseln wieder und wurde zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen. Dagegen versuchte er sich durch Herauswinden und Stemmen entgegen der Laufrichtung zu wehren. In der Dienststelle konnten weder gefährliche Gegenstände in seinem Rucksack aufgefunden werden, noch hatte der Mann irgendetwas zu verbergen. Seine ehrverletzenden Worte gegenüber den Beamten und die aggressive Gegenwehr bringen ihn dennoch Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. Nachdem sich der 36-Jährige beruhigt hatte und alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

