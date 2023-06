Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei nach Landespokalfinale: Geschädigter und Zeugen nach begangener Körperverletzung gesucht

Halberstadt (ots)

Am Samstag, den 3. Juni 2023 nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei-inspektion Magdeburg im Rahmen der Anreiseüberwachung bei der Fußballbegegnung Einheit Wernigerode - Hallescher FC gegen 11:00 Uhr lautstarke Fangesänge und im weiteren Verlauf Geschrei im Perso-nentunnel des Halberstädter Hauptbahnhofes wahr und eilten umgehend in Richtung des Gebrülls. Kurz zuvor kam eine circa 60-köpfige Perso-nengruppe mit einem Regionalexpress an jenem Bahnhof an. Die Fuß-ballsympathisanten des Halleschen FC verließen den Zug und machten sich auf den Weg in Richtung Stadion. Unvermittelt schrie ein 41-Jähriger, welcher Lederhandschuhe trug, aus der Gruppe heraus einen männlichen Reisenden an. Er zerrte an dessen Kleidung und stieß ihn mit seinen Händen am Oberkörper heftig zurück, sodass der Mann in eine hinter ihm befindliche Werbewand prallte. Bundespolizisten trennten den Tatverdächtigen von seinem Opfer. Zudem musste der 41-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung und Überprüfung dieser wurde er für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Bundespolizeirevier Halber-stadt gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,24 Promille. Neben seiner Strafanzeige wegen Körperverletzung erhielt der Deutsche einen Platzverweis für den Bereich Halberstadt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen trat er seine Rückreise an, entsprechend sah der Tatverdächtige das Fußballspiel nicht. Das vermeintliche Opfer blieb nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich unverletzt, entfernte sich jedoch unbemerkt über den Seitenausgang aus dem Hauptbahnhof Halberstadt. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg sucht nach dem Geschädigten sowie nach weiteren Zeugen, die hierzu etwas beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespo-lizei -Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

