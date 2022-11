Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 5300 Euro Geldstrafe: Bundespolizei vollstreckt bei Reisenden gleich zwei Haftbefehle

Dessau (ots)

Am Freitagmorgen, den 18. November 2022 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dessau gegen 06:50 Uhr einen Reisenden. Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Bundespolizisten gleich mehrere Ausschreibungen fest: Neben dem Ersuchen des aktuellen Wohnsitzes des Mannes durch die Staatsanwaltschaft Leipzig aufgrund von derzeitigen Ermittlungen wegen Leistungserschleichung suchte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau seit dem 3. November 2022 gleich mit zwei Haftbefehlen nach dem 31-jährigen Deutschen.: Zum einen erhielt er im Februar 2021 durch das Amtsgericht Wittenberg einen Strafbefehl wegen vorsätzlicher Straßengefährdung. Dieser enthielt eine Geldstrafe von 800 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen. Zum anderen verurteilte ihn das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen im Juli 2021 wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von 4500 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen. Beide Haftbefehle ergingen, da der Mann unbekannten Aufenthaltes war und weder die Geldstrafe zahlte, noch sich dem Strafantritt stellte. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten die Haftbefehle und nahmen ihn fest. Da er die Geldsumme von 5300 Euro nicht zahlen konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Beide ausschreibende Behörden wurden über den Verbleib des Mannes schriftlich in Kenntnis gesetzt.

