Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen bei 18-Jährigen 85 illegale Böller fest

Magdeburg (ots)

Am Donnerstagabend, den 30. Dezember 2021 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 21:30 Uhr einen 18-Jährigen im Hauptbahnhof Magdeburg. Die Bundespolizisten fragten den Deutschen nach seinem Ausweis, woraufhin der junge Mann in seinem Rucksack danach suchte. Hierbei fiel den Bundespolizisten eine Packung der sogenannten "Polenböller" auf. Die Durchsuchung des Rucksackes brachte eine Packung mit 40 sowie eine weitere Packung mit 45 illegalen Feuerwerkskörpern zum Vorschein. Zudem fanden die Einsatzkräfte zwei Plastiktütchen mit einer geringen Menge an vermutlichen Betäubungsmitteln. Sowohl die Feuerwerkskörper, als auch die Drogen wurden sichergestellt. Der junge Mann erhielt Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz. Dementsprechend kleiner fiel vermutlich sein Silvesterfeuerwerk einen Tag später aus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell