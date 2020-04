Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Dumm gelaufen! - Mann vergisst Rucksack im Zug - Inhalt: Drogen und Ausweis

Dessau, Bitterfeld (ots)

Ziemlich dumm lief es für einen 30-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Dieser ließ seinen Rucksack in einem Zug auf der Strecke Bitterfeld - Dessau liegen. Der Rucksack wurde am Bahnhof Wolfen durch Mitarbeiter der Bahn aufgefunden und überprüft. Im Rucksack fanden sie neben dem Reisepass des mutmaßlichen Besitzers auch ein szenetypisches Cliptütchen mit Cannabis sowie ein Crusher. Die Bahnmitarbeiter übergaben den Rucksack samt Inhalt am heutigen Donnerstag, den 2. April 2020, an die Bundespolizei in Dessau. Diese stellten alle Gegenstände sicher, fertigten eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und übergaben den Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Landespolizei.

