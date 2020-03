Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Betonplatten auf den Gleisen - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Halle (ots)

Am Dienstag, den 10. März 2020 wurde die Bundespolizei in Halle durch die Notfallleitstelle der Bahn gegen 17:20 Uhr über spielende Kinder in der Nähe der Gleise zwischen Halle-Südstadt und Halle-Silberhöhe informiert. Die Kinder bemerkte ein Lokführer, dessen Zug auf der Strecke Halle - Kassel unterwegs war. Während sich eine Streife der Bundespolizei zum Ereignisort begab und die Züge auf Sicht fuhren, bemerkte ein weiterer Mitarbeiter der Bahn Betonteile auf den Gleisen in diesem Bereich. Nach Ankunft der Streife wurden keine Personen angetroffen. Allerdings stellten die Bundespolizisten gleich mehrere Betonplatten auf den Schienenköpfen fest. Diese hatten die Maße 40x20, 14x25 sowie 55x25 Zentimeter. Die Strecke wurde gesperrt und die Gleise beräumt. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen kam es glücklicherweise zu keinen Schäden an der Bahn. Aufgrund der Gleissperrung und der polizeilichen Tatortarbeit vor Ort hatten sieben Züge insgesamt 92 Minuten Verspätung. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben, die sich zum benannten Zeitraum an dem Tatort aufgehalten haben? Die Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

