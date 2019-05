Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jährigen mit Anabolika erwischt - Strafanzeige

Staßfurt (ots)

Am Donnerstagabend, den 09. Mai 2019, gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in einem Regional-Express auf der Höhe von Staßfurt einen 37-jährigen Mann. Der Regional-Express befand sich auf der Bahnstrecke von Güsten nach Magdeburg. Bei der Nachschau in dem mitgeführten Gepäck des Mannes fanden die Beamten zwei Fläschchen mit vermutlich Anabolika, circa 20 ml und über 30 Muskelaufbaupräparate in Tablettenform mit bisher unbekannter Substanz. Die gefundenen Arzneien wurden durch die Beamten sichergestellt. Der 37-Jährige erhält eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Arzneimittelgesetz.

