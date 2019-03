Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizeikontrolle am Bahnhof Roßlau - Drogen, Messer und fremdes Smartphone

Im Rahmen von derzeit stattfindenden verstärkten bundespolizeilichen Kontrollen in den Bereichen der Bahnhöfe Dessau, Bernburg und Köthen und der umliegenden Haltepunkte, Bahnstrecken und Züge wurden Bundespolizisten am gestrigen Tag, den 20. März 2019 am Bahnhof Roßlau auf einen Mann aufmerksam. Bei der Kontrolle des 38-Jährigen fanden die Beamten Drogen, hier vermutlich Crystal Meth und Marihuana in fünf Portionen, in jeweils einstelligem Grammbereich. Zudem führte der Mann ein verbotenes Einhandmesser mit sich und ein Smartphone. Der Fahndungsabgleich des Smartphones ergab, dass es als gestohlen registriert worden war. Zu seiner Herkunft konnte der Mann keine glaubwürdige Auskunft geben. Die Drogen, das Messer und das Smartphone wurden sichergestellt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz verantworten. Zudem wird er wegen Diebstahls/ Hehlerei angezeigt. Des Weiteren wurden durch die Bundespolizisten in den oben genannten Bereichen mehrere Betäubungsmitteldelikte und Leistungserschleichungen/ "Schwarzfahrten" festgestellt.

