BPOLI MD: Bundespolizei sucht Fahrradeigentümer

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen im Großraum Magdeburg wurden vergangenes Jahr fünf hochwertige Fahrräder bei Personen festgestellt, die nicht die rechtmäßigen Eigentümer waren. Entsprechende Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden veranlasst. Die Bundespolizei sucht nun nach den Eigentümern der Fahrräder (siehe angefügte Fotos).

-Triathlonrad der Marke Felt, Modell S25 in den Farben weiß und schwarz -zwei Mountainbike der Marke Cannondale in den Farben weiß mit rotem Markenschriftzug und rosa mit schwarzen Markenschriftzug -ein Mountainbike der Marke SCOTT in der Farbe hellblau mit weißem Markenschriftzug -ein Rennrad Specialized Roubaix in den Farben rot und schwarz

Die rechtmäßigen Eigentümer können sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter Tel.: 0391/ 56549555, unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800/ 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Die Fahrräder können dann ggf. persönlich unter Vorlage des jeweiligen Eigentumsnachweises abgeholt werden.

