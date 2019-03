Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei bringt 91-jährige vermisste Frau zurück

Halle (ots)

Am 17. März 2019 ereilte die Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Halle die Meldung eines hiesigen Pflegeheims, dass eine 91-jährige Bewohnerin des Heims vermisst wurde. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass es möglich sei, dass die Frau in Richtung Zeitz reisen möchte. Sofort wurden in Frage kommende Züge auf dem Hauptbahnhof Halle durch Bundespolizeistreifen kontrolliert. Gegen 12:10 Uhr fand man die 91-jährige Dame. Sie befand sich in einem Zug mit dem Ziel Erfurt. Behutsam wurde sie in Gewahrsam genommen und wieder in das Pflegeheim gebracht. Hintergründe ihres Handelns konnten nicht ermittelt werden.

