BPOLI MD: Informationen zum Brand eines alten Stellwerkes in Magdeburg Buckau

Magdeburg (ots) - Am 07.07. 2018, gegen 16:10 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Brand zwischen den Rangiergleisen und dem Güterbahnhof Magdeburg an einem Tanklager informiert. Sofort wurden die Gleise in dem betreffenden Abschnitt gesperrt. Es stellte sich heraus, dass ein dazwischenliegendes ehemaliges Stellwerk brannte. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Süd-Ost kamen zum Einsatz. Entgegen ersten Vermutungen handelte es sich nicht um Brandstiftung. Der Brand wurde vermutlich durch umherliegende Glasscherben, bzw. deren Lichtbrechung, verursacht. Die Strecke wurde um 18:20 Uhr wieder freigegeben. Angaben zu eventuellen Zugverspätungen können derzeit noch nicht getroffen werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell