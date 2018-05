BPOLI MD: Die Bundespolizeidirektion Pirna informiert anlässlich der Fußballspielbegegnung F.C. Hansa Rostock und dem Halleschen FC am 05. Mai 2018 in Rostock

Halle (ots) - Am Samstag, den 05. Mai 2018, findet um 13:30 Uhr in Rostock die Fußballspielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem Halleschen FC statt.

Die Bundespolizei untersagt per Allgemeinverfügung auf den Regelzugverbindungen der Bahnstreckenführungen Halle - Berlin - Rostock und zurück aus Sicherheitsgründen die Mitnahme von Glasflaschen, Getränkedosen und pyrotechnischen Gegenständen. Das Verbot gilt im Zeitraum vom 05. Mai 2018, 05:00 Uhr bis zum 06. Mai 2018, 01:00 Uhr zunächst auf folgenden Regelzugverbindungen, einschließlich der Umstiege in den entsprechenden Bahnhöfen/ Haltestellen:

Anreise 05.05.2018: Halle (Saale) Hbf. ab 05:50 Uhr RE 506060 Berlin Hbf. (tief) an 08:25 Uhr Berlin Hbf. (tief) ab 08:42 Uhr RE 4354 Rostock Hbf an 11:23 Uhr

Rückreise 05.05.2018: Rostock Hbf. ab 16:34 Uhr RE 4365 Berlin Hbf. (tief) an 19:16 Uhr Berlin Hbf. (tief) ab 20:32 Uhr RE 56985 Lutherstadt Wit- an 21:48 Uhr tenberg Lutherstadt Wit- ab 22:16 Uhr S8 tenberg Halle (Saale) Hbf. an 23:07 Uhr

Erweiterungen / Änderungen der Zugverbindungen können bei Fahr- planänderungen oder Änderung der Gefährdungslage durch den Po- lizeiführer vor Ort jederzeit vorgenommen werden.

Die Allgemeinverfügung gilt für alle Personen, die Zugverbindungen auf den oben genannten Streckenführungen anlässlich der Fußball- begegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem Halleschen FC nutzen.

Es ist im vorgenannten Geltungsbereich verboten, Glasflaschen, Ge- tränkedosen und Pyrotechnik mit sich zu führen. Dieses Verbot gilt nicht für den Transport im Rahmen gewerblicher bzw. kommerzieller Tätigkeit, wenn die Abgabe von Glasflaschen und Getränkedosen an per Bahn reisende Fußballfans ausgeschlossen ist. Pyrotechnische Gegenstände sind alle Gegenstände, die explosi- onsgefährliche Stoffe oder Stoffgemische enthalten, mit den aufgrund selbständiger, unter Freiwerden von Wärme ablaufender chemischer Reaktion Wärme, Licht, Schall, Gas, Rauch oder eine Kombination dieser Wirkungen erzeugt werden sollen.

Die Einhaltung des Verbotes wird durch Einsatzkräfte der Bundespo- lizei überwacht. Bei Zuwiderhandlung oder Weigerungen kommt ein Platzverweis für die betreffende Zugverbindung und die Anregung ei- nes Beförderungsausschlusses durch das Eisenbahnverkehrsunter- nehmen aufgrund der Gefährdung Mitreisender gemäß § 8 Eisen- bahn-Verkehrsordnung in Betracht.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Verfügung wird gemäß § 3 Absatz 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) ein Zwangsgeld in Höhe von 200,- Euro angedroht. Sollte das Zwangsgeld uneinbringlich sein, kann das Verwaltungsgericht auf meinen Antrag gemäß § 3 Absatz 4 VwGO Ersatzzwangshaft für den Fall der Zuwiderhandlung anordnen.

Die Allgemeinverfügung tritt am 26. April 2018 in Kraft.

Die ausführliche Begründung dieser Allgemeinverfügung kann bei der Bundespolizeidirektion Pirna, Rottwerndorfer Str. 22 in 01796 Pirna, während der allgemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden.

