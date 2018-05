BPOLI MD: Diebstahl mit Waffe: Mann entwendet Sonnenbrille und führt dabei Messer griffbereit in der Hosentasche

Halle (ots) - Am Dienstagvormittag, den 01. Mai 2018 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle durch einen Mitarbeiter eines Drogeriemarktes über einen Diebstahl informiert: Zuvor hatte ein 40-jähriger Mann in dem Geschäft das Sicherungsetikett an einer Sonnenbrille entfernt, diese aufgesetzt und die Filiale, ohne die Brille zu zahlen, verlassen. Dabei führte er ein Einhandmesser griffbereit in seiner Hosentasche mit sich. Die Bundespolizisten übernahmen den Dieb. Die entwendete Sonnenbrille und das Messer wurden sichergestellt. Den Mann erwarten Anzeigen wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz sowie des Diebstahls mit Waffen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: 0391-56549-505

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell