BPOLI MD: Drogenkonsumierende, alkoholisierte 53-jährige Frau greift Auszubildenden der Bundespolizei an

Magdeburg (ots) - Am Montag, den 30. April 2018 informierte ein Zeuge die Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 12.10 Uhr über eine Frau, die auf dem Willy-Brandt-Platz Drogen konsumierte. Eine sofort eingesetzte Streife kontrollierte die 53-Jährige, die eine Spritze bei sich führte. Während der Kontrolle trat die Frau mehrfach mit dem Fuß nach einem 21-jährigen Auszubildenden der Bundespolizei. Dieser konnte den Angriff ausweichen und wurde nicht verletzt. Die alkoholisierte Frau musste gefesselt werden und wurde zur Dienststelle gebracht. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes riefen die Bundespolizisten einen Rettungswagen, der sie in ein Krankenhaus einlieferte. Dennoch ermittelt die Bundespolizei wegen eines tätlichen Angriffs gegen einen Vollstreckungsbeamten sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Frau.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: 0173-2830071

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell