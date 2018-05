BPOLI MD: Randalierer beleidigt Reisende und Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Magdeburg (ots) - Am Dienstag, den 01. Mai 2018 wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 01.30 Uhr um Hilfe gebeten: Ein Mann beleidigte in der Haupthalle sitzende Reisende zunächst mit ehrverletzenden Worten und trat anschließend gegen einen mitgeführten Koffer. Zu guter Letzt beschimpfte er noch zwei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn. Die Bundespolizei kontrollierte den 32-jährigen Täter und nahm den Sachverhalt auf. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen mehrfacher Beleidigung sowie Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: 0391-56549-505

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell