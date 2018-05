POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Umgesägter Maibaum beschädigt Kinderkarussell - Stein in Heckscheibe geworfen - Zaun zerstört, Pferde geflüchtet - Verkehrsunfälle - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Satteldorf: Fahrradfahrerin nimmt PKW die Vorfahrt

Am Dienstag um kurz nach 17:00 Uhr bog eine 43-Radfahrerin auf die K2659 bei Satteldorf ein, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr auf der Kreisstraße zu achten. Ein 19-jähriger Lenker eines Opel Astra erkannte die Radfahrerin und versuchte eine Kollision zu verhindern, indem er sein Fahrzeug nach rechts zog. Im weiteren Verlauf kam der PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Crailsheim: PKW prallt gegen Baum

Am Mittwoch um kurz vor 01:30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem PKW BMW die K2642 von Altenmünster in Richtung Ingersheim. Auf freier Strecke kam das Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr etwa 20-30 Meter einen Grünstreifen und prallte letztendlich gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei diesem Unfall schwer verletzt und musste auf die Intensivstation verbracht werden. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus

Durch Einschlagen einer Glasscheibe der Eingangstür drang ein unbekannter Einbrecher in ein Gebäude in der Hofwiesenstraße ein. Der Vorfall wurde am Dienstag gegen 20:00 Uhr festgestellt. Der Zeitpunkt des Einbruchs ist bislang unklar. Ebenso wenig ist bislang bekannt, ob etwas entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Fichtenau: 16-Jähriger stürzt und verletzt sich schwer

Mit über 2 Promille Alkohol im Blut stürzte am Dienstag um 19:40 Uhr ein 16-Jähriger im Beißerweiherweg. Der 16-Jährige war zwar mit einem Fahrrad unterwegs, schob diese aber. Beim Sturz verletzte sich der Teenager schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Vor Ort waren ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen im Einsatz.

Crailsheim: Stein auf Heckscheibe geworfen

Die Heckscheibe eines Audi A4 wurde in der Weickstraße mit einem Stein zerstört. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag warf ein Unbekannter den Stein, welcher im Kofferraum aufgefunden wurde, auf das Fahrzeug. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Kreßberg: PKW kommt von Fahrbahn ab

Aus bislang nicht bekannten Gründen kam am Dienstag um 15:20 Uhr eine 20-jährige Lenkerin eines PKW BMW mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Die BMW-Fahrerin befuhr die L1066 von Mariäkappel in Richtung Crailsheim. Wenige Meter nach dem Ortsausgang Mariäkappel kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen, streifte einen Baum und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Zaun zerstört, Pferde geflüchtet

In der Nacht von Montag auf Dienstag (Maiennacht) durchtrennte ein unbekannter Täter bei einem Pferdhof in der Aalener Straße in Onolzheim einen Elektrozahn an mehreren Stellen. Dadurch konnten etwa 20 Islandpferde ausbrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinwiese auf diesen gefährlichen und unsinnigen Maienscherz nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Frankenhardt: LKW streift Reisebus

Beim Vorbeifahren streifte am Montag um 14:00 Uhr ein 57-Jähriger mit seinem LKW MAN einen stehenden Reisebus eines 60-jährigen Fahrers. Der Bus stand zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß am Straßenrand der Crailsheimer Straße, damit Personen ein und aussteigen konnten. An den Fahrzeugen entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Satteldorf: Maibaum zerstört Kinderkarussell

In Helmshofen wurde am Dienstagmorgen gegen 06:25 Uhr der dortige Maibaum von bislang drei unbekannten Tätern mittels einer Motorsäge gefällt. Der Baum fiel hierbei auf das Kinderkarussell des dortigen Spielplatzes und beschädigte dies schwer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Alle drei Täter waren schlank und trugen Kapuzenpullis und dunkle Hosen. Zeugenhinwiese in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unter Alkoholeinfluss Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um kurz nach 02:35 Uhr befuhr eine 32-jährige Lenkerin eines PKW Mercedes-Benz die Scheererstraße in Richtung Jagstheimer Straße. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt einer 24-jährigen Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Mercedes-fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Crailsheim: Rollerfahrerin fährt auf PKW auf

Am Dienstag um 15:30 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Motorroller auf der Ellwanger Straße hinter einem PKW BMW stadtauswärts. Hierbei übersah die Rollerfahrerin, dass der BMW-Fahrer nach links in die Lerchenstraße abbiegen wollte und hierzu seine Geschwindigkeit reduzierte. Die Rollerfahrerin fuhr auf den PKW auf und stürzte. Hierbei wurde sie schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Rosengarten: Wildunfall

1000 Euro Schaden entstanden einem 37-jährigen Daimler-Lenker, als er am Dienstagabend gegen 23 Uhr mit einem Reh kollidierte, das die Fahrbahn der K 2595 zwischen Uttenhofen und Rieden querte. Das Reh flüchtete anschließend.

Frankenhardt: 4000 Euro Schaden

Gegen 22.30 Uhr am Dienstagabend wurde ein Reh vom Pkw eines 35-jährigen BMW-Lenkers erfasst und verletzt, als es die Fahrbahn der L 1064 zwischen Spaichbühl und Schneckenweiler querte. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden von Unbekannten 7 cm lange Nägel unter die Räder mehrerer geparkter Fahrzeuge gelegt, die in der Straße Gerstengründe und Weckriedener Straße geparkt waren. Als ein 60-jähriger Peugeot-Lenker am Morgen mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte, wurde der vordere linke Reifen durch einen Nagel beschädigt und ein Schaden von ca. 50 Euro verursacht. An den anderen Fahrzeugen entstand kein Schaden.

Michelfeld: Pkw streift Poller

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 43-jährige Mercedes-Lenkerin gegen 13.30 Uhr auf Höhe einer Gaststätte in die Haller Straße ein. Dabei streifte sie mit der rechten Fahrzeugseite einen Poller, wodurch an ihrem Fahrzeug ein Schaden von ca. 1500 Euro entstanden ist.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte haben an einem geparkten Pkw Audi A 6 Avant, der in der Straße Im Rohr abgestellt war, am Dienstag zwischen 01.30 Uhr und 6 Uhr den rechten Außenspiegel beschädigt und den Lack der Türe leicht zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. An einem weiteren Fahrzeug wurde ebenfalls der rechte Außenspiegel aus der Halterung gerissen, der wieder eingesetzt werden konnte. Ob dennoch Sachschaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.

