Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: LKW kollidiert mit Eisenbahnbrücke

Greiz (ots)

In der Mittagszeit des gestrigen Tages wurde die Bundespolizei in Gera darüber informiert, dass ein Transporter in Greiz mit einer Bahnbrücke kollidiert ist.

Beim Eintreffen in der Bruno-Bergner-Straße (B 94) bestätigte sich der Sachverhalt. Ein Kleintransporter, mit einem integrierten Hubkran an der Ladefläche, erfasste beim Passieren der Unterführung die Bahnbrücke.

Der Kran war nicht vollständig eingefahren, sodass die reguläre Durchfahrtshöhe nicht ausreichte um den Unfall zu verhindern.

Zu Personenschäden kam es nicht. Das Brückenbauwerk wurde seitens der Deutschen Bahn überprüft. Die verursachten Schäden an den Randsockeln und am Stahlüberbau belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf ungefähr 4000 Euro. Der Nachteil zu Lasten des Bauunternehmens wegen dem beschädigten Kran konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht beziffert werden.

Durch die Kollision und die dadurch bedingten Maßnahmen der Polizeiinspektion Greiz und der Bundespolizei kam es bei einem Zug auf der Strecke zw. Gera Hauptbahnhof und Plauen zu einer Verspätung von 47 Minuten. (KT)

