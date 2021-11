Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Schnelle und professionelle Zusammenarbeit rettet Leben

Erfurt (ots)

Bei der Einfahrt der Regionalbahn 3958 in den Hauptbahnhof Erfurt wurde eine Streife der Bundespolizei am gestrigen Nachmittag durch Mitreisende und den Zugbegleiter über eine leblose Person im Zug informiert. Die Polizisten eilten in die Bahn und fanden einen 54-jährigen Mann, zusammengesunken im Sitz, vor. Weder Puls noch Atmung waren vorhanden. Blau-gräuliche Verfärbungen an Gesicht und Händen waren zu erkennen. Die Beamten setzten einen Notruf ab und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Schnell trafen auch die ersten Rettungskräfte zur Unterstützung ein und übernahmen die Reanimationsmaßnahmen. Dank einer schnellen und funktionierenden Zusammenarbeit aller Mitwirkenden, konnte dem 54-Jährigen geholfen werden.

