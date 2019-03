Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Festnahmen durch die Bundespolizei

Gotha / Erfurt / Nordhausen (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 27-jährigen Deutschen in einer Regionalbahn, die sich auf der Fahrt zwischen Gotha und Erfurt befand. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem kam heraus, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Der ohne festen Wohnsitz lebende 27-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Tonna eingeliefert.

Am Abend gegen 19:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 19-jährigen Deutschen im Bahnhof Nordhausen. Auch für den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Diesen hatte das Amtsgericht Sondershausen wegen Sachbeschädigung erlassen. Die Beamten brachten den in Artern Wohnenden ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Tonna.

