Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeug gestohlen

Ibbenbüren (ots)

An der Zechenbahn ist in der Nacht zum Freitag (08.03.2019) ein Transporter entwendet worden. Der weiße Sprinter war dort im Hof eines Wohnhauses abgestellt worden. Letztmalig ist er dort um 20.30 Uhr gesehen worden. Am Freitagmorgen, um 06.00 Uhr, war der Wagen spurlos verschwunden. In dem Firmenwagen befanden sich zahlreiche Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Wert des Sprinters wird mit 16.000 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Sie fragt: Wer hat "An der Zechenbahn" verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den weißen Sprinter mit der grünen Aufschrift der Firma und "Isoliertechnik" gesehen, eventuell fahrend? Wer weiß, wo der Transporter, Kennzeichen ST - HA 4433, jetzt abgestellt ist? Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

