Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, räuberischer Diebstahl

Ladbergen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (07.03.2019), gegen 00.45 Uhr, betraten zwei weibliche und zwei männliche Personen den Verkaufsraum der Aral Tankstelle Espenhof (Autohof) in Ladbergen. Während einer der Männer einen Artikel bezahlte, versteckten die anderen drei Personen Waren unter ihrer Kleidung. Als das Quartett den Geschäftsraum ohne die eingesteckten Artikel zu bezahlen, verlassen wollte, sprachen die beiden Kassiererinnen die Gruppe an. Im Weiteren schubste ein Mann eine 50-jährige Angestellte zur Seite. Alle vier Personen stiegen in einen PKW. Mit dem silbernen oder weißen Ford Galaxy -mit britischen Kennzeichen- verließen sie das Gelände in Richtung Bundesstraße 475. Eine polizeiliche Fahndung nach den Personen bzw. dem Fahrzeug blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Polizei Steinfurt

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell