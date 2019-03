Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall B 219

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (07.03.2019) hat sich auf der Münsterstraße (B 219) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Unfall wurden der 25-jährige Fahrer eines Autos und seine 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Gegen 00.20 Uhr kam der 25-jährige Ibbenbürener mit dem Fahrzeug etwa in Höhe des Brumleyweges ins Schleudern. Der PKW kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und kam schließlich neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Schaden am PKW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zudem entstanden Schäden an den Schildern/Leitpfosten.

