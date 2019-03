Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch am Mittwoch

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (06.03.2019) haben unbekannte Einbrecher ein Wohnhaus an der Schückingstraße durchsucht. Die Bewohner hatten das freistehende Einfamilienhaus gegen 17.00 Uhr verlassen und alles ordnungsgemäß verschlossen. Bei ihrer Rückkehr um kurz vor Mitternacht, stellten sie sofort eine aufgebrochene Terrassentür fest. Die Einbrecher waren scheinbar über ein angrenzendes Grundstück in den rückwärtigen Bereich ihres Areals gelangt. Dort hebelten sie die Tür auf und begaben sich anschließend ins Erd- und Obergeschoss. In den Zimmern öffneten sie mehrere Schränke sowie Schubladen und durchsuchten den Inhalt. Was sie dabei mitgenommen haben, wird noch geprüft. Es konnte gesagt werden, dass die Täter eine vergoldete Taschenuhr mitgenommen haben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell