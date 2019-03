Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Bevergern, sexuelle Belästigung

Hörstel (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich am Rosenmontag (04.03.) auf einer Karnevalsveranstaltung ereignet hat. Zwei, im Festzelt am Burgplatz eingesetzte Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens beobachteten gegen 18.30 Uhr einen Mann, der mehrere Frauen unsittlich berührte. Sie sprachen den Mann an und forderten ihn auf, das Festzelt zu verlassen. Er weigerte sich, woraufhin der Mann aus dem Zelt begleitet und anschließend einer zwischenzeitlich gerufenen Polizeistreife übergeben wurde. Der deutlich alkoholisierte 41-jährige Mann aus Hörstel wurde zur Polizeiwache nach Rheine gebracht. Die geschädigten Frauen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, zu melden.

