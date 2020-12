Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Bundespolizei stellt etliche Verstöße gegen Corona-Schutzverordnungen fest und informiert Gesundheitsämter

Eichigt/JohanngeorgenstadtEichigt/Johanngeorgenstadt (ots)

Im Rahmen der derzeitig intensivierten Binnengrenzfahndung stellten Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Klingenthal am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße gegen Corona-Landeseindämmungsverordnungen fest und informierten die zuständigen Gesundheitsämter darüber.

Am vergangenen Freitagnachmittag passierte ein 54-jähriger Plauener mit seinem Pkw die deutsch-tschechische Grenze im Eichigter Ortsteil Ebmath und gab bei der anschließenden Kontrolle an, dass er zum Tanken und Zigarettenkauf im Nachbarland war.

An gleicher Stelle überfuhren in der Nacht zu Samstag drei Männer im Alter von 21, 24 und 48 Jahren die Grenze aus Tschechien kommend. Sie kamen aus Thüringen und Niedersachsen und nannten als Reisegrund den Besuch einer Cousine sowie einen Bordellbesuch.

Ebenfalls in Ebmath passierten in der Nacht zum Sonntag drei türkische Staatsangehörige im Alter zwischen 45 und 48 Jahren mit Wohnsitz im Vogtlandkreis in einem Pkw die Grenze, auch hier war der Reisegrund eigenen Angaben nach der Besuch eines Bordells in Tschechien.

Am Sonntagnachmittag stoppten Bundespolizisten am selben Ort einen Pkw VW Touran. In ihm befanden sich ein 60-jähriger irakischer Staatsangehöriger sowie dessen 21-jähriger Sohn. Beide wohnen in Plauen. Grund der Reise war ein Zigarettenkauf in Tschechien.

In Johanngeorgenstadt überprüften Einsatzkräfte ebenfalls am gestrigen Sonntagnachmittag zwei Frauen im Alter von 32 und 36 Jahren, die sich am ehemaligen Grenzübergang aufhielten. Beide aus Thüringen stammenden Personen konnten keinen triftigen Grund für ihren Ausflug in das Erzgebirge angeben.

