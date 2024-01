Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Sachbeschädigung, Diebstahl, Bedrohung und Hitlergruß - 40-Jähriger sammelt in nur einer Nacht mehrere Anzeigen

Leipzig (ots)

Ein polizeibekannter Deutscher sammelte in der Nacht von Freitag zu Sonnabend gleich mehrere Strafanzeigen bei der Bundespolizei Leipzig.

Kurz nach 23 :00 Uhr trat der 40-Jährige im Leipziger Hauptbahnhof gegen eine Glastür und beschädigte sie. Als Grund gab er gegenüber den Beamten an, dass sie sich nicht öffnen ließ.

Nur knapp zwei Stunden später stellten die Bundespolizisten den Mann nachdem er mehrere Gegenstände aus einem stehengelassenen Rucksack im S-Bahnhaltepunkt Hauptbahnhof(tief) entwendet hatte. Der Besitzer hatte seinen stehengelassenen Rucksack kurz zuvor auf dem Bahnsteig wiedergefunden. Allerdings hatte der 40 -Jährige den Inhalt ausgekippt und Ladekabel sowie ein Basecap entwendet. Die Beamten empfing der Mann unter anderem mit dem Hitlergruß.

Gegen 4:00 Uhr machte der 40 -Jährige erneut Bekanntschaft mit der Bundespolizei. Diesmal am Flughafenbahnhof. Er hatte in der S -Bahn mehrere ausländische Personen mit Worten bedroht und war am Flughafen Leipzig/Halle ausgestiegen.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den polizeibekannten 40 -jährigen Mann Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Diebstahl, Bedrohung und Verwenden von verfassungsfeindlichen Kennzeichen eingeleitet.

