Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Maskenverweigerer schlägt Zugbegleiterin

Leipzig (ots)

Gestern Mittag kurz vor halb eins schlug ein unbekannter Mann der Zugbegleiterin mit der Faust ins Gesicht, weil sie ihn kurz zuvor mehrfach aufgefordert hatte einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Der Mann war am S-Bahnhaltepunkt Leipzig - Thekla in die S-Bahn Richtung Markkleeberg ohne Maske eingestiegen. Die Zugbegleiterin wies ihn bereits zu diesem Zeitpunkt auf die Tragepflicht hin. Daraufhin deckte er sein Gesicht mit seinem T-Shirt ab und suchte sich einen Sitzplatz. Dort hatte er das Shirt wieder vom Gesicht herunter gezogen.

Eine Minute später kontrollierte die Zugbegleiterin die Fahrkarte des Mannes und wies ihn erneut auf die Maskenpflicht hin. Anstatt sein Gesicht wieder mit dem T-Shirt abzudecken, schlug der Tatverdächtige der Zugbegleiterin mit der Faust ins Gesicht. In diesem Moment hielt die S-Bahn am Haltepunkt Leipzig-Nord und der Mann verließ die S-Bahn in unbekannte Richtung. Die Zugbegleiterin wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Die Bundespolizei Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Videoaufnahmen aus der S- Bahn werden derzeit noch ausgewertet.

