Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Im Visier der Bundespolizei und für 50 Tage in Haft

Leipzig (ots)

Bahnhöfe sind Orte, an denen man denkt, unentdeckt zu bleiben. Dieses galt gestern Morgen aber nicht für einen 37- Jährigen. Er war der Bundespolizei Leipzig immer wieder durch sein Verhalten aufgefallen und rückte so mehr und mehr ins Visier der Beamten. Da er augenscheinlich nicht mit einem Zug fahren wollte, entschlossen sich die Bundespolizisten zur Kontrolle des Mannes. Bei der Überprüfung stellte sich schnell heraus, dass der polnische Staatsangehörige mehrfach gesucht wurde. So auch mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle wegen Diebstahls. Da der Pole die 750 Euro Geldstrafe nicht zahlen konnte, lieferten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Leipzig ein. Dort verbringt er die nächsten 50 Tage in Haft.

