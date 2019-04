BPOLI L: Schwerpunkt- Fahndungseinsatz der Bundespolizei im Leipziger Hauptbahnhof

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Gestern fand von 12 bis 20 Uhr ein erneuter Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof statt. Die Bundespolizei Leipzig war mit 50 Beamten der Bundespolizei und der Gemeinsamen Einsatzgruppe der Bundes- und Landespolizei "BahnhofZentrum" (GEG BaZe) im Einsatz. Neben mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und zahlreichen Fahndungstreffern wurden vermehrt rumänische Personen beim aggressiven Betteln im Hauptbahnhof festgestellt. Die kontrollierten Rumänen werden der reisenden Bettelszene zugerechnet. Sie sind bereits deutschlandweit in Erscheinung getreten und einschlägig polizeibekannt. Um an Geld heranzukommen, sprachen die Personen Reisende zum Teil in aggressiver Weise an. Als Legende verwendeten sie ausgedruckte Zugverbindungen und baten um Kleingeld für ein Zugticket. Nach ersten Recherchen haben die Rumänen bereits in mehreren Bahnhöfen Hausverbot. Dies gilt nun auch für den Leipziger Hauptbahnhof. Bei zukünftigen Verstößen gegen das Hausverbot erwartet sie ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch.

