Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Aufenthalt in Gleisanlagen bringt mehrfach Gesuchten direkt in Haft

Leipzig (ots)

Für einen Schkeuditzer endete gestern Abend sein Ausflug auf die Gleise in der JVA. Die Beamten der Bundespolizei Leipzig waren gerade bei einem Einsatz am S-Bahnhaltepunkt Miltitzer Allee. Da bemerkten sie, ungefähr 100 Meter vom Haltepunkt entfernt, ein Pärchen im Gleisbereich. Die beiden gut gelaunten Personen wurden angehalten und kontrolliert. Die gute Laune verging zu mindestens dem Mann, als ihm das Ergebnis der Kontrolle mit den Worten: "Sie sind verhaftet!", bekannt gegeben wurde. Insgesamt verzeichneten die Bundespolizisten vier Haftbefehle. Die Staatsanwaltschaften Leipzig und Gera suchten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung. Die Bundespolizisten brachten den 30-Jährigen in die JVA Leipzig. Dort verbringt er die nächsten 22 Monate in Haft.

