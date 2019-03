Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Gesuchte notorische Diebin in U-Haft

Leipzig (ots)

Gestern Vormittag vollstreckten Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Leipzig einen Haftbefehl gegen eine 40- Jährige. Die Frau war den Beamten bereits mehrfach während der Streife aufgefallen. Bei der Kontrolle ihrer Personalien stellten sie fest, dass die Leipzigerin vom Amtsgericht Leipzig wegen mehrfachen Diebstahls mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurde die Frau in die Chemnitzer Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

