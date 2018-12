BPOLI L: Einmal Taschendieben über die Schulter schauen

Leipzig (ots) - Den Leipziger Weihnachtsbesuchern bietet sich am Dienstagnachmittag auf der Bühne auf dem Markt die einmalige Chance, Taschendieben über die Schulter zu schauen. In diesem Jahr ist das Taschendiebstahlspräventionsteam der Bundespolizei zum ersten Mal zu Gast auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig. In der Zeit von 15 Uhr bis 16:30 Uhr zeigen sie die Tricks der Taschendiebe. Viele Besucher nutzen für den Weihnachtsmarktbesuch oder zum Ein-kauf der Geschenke die S-Bahn bis zur Station Markt. Erfahrungsgemäß kommt es in der Vorweihnachtszeit zu einem erhöhten Reiseaufkommen auf den Bahnhöfen und in den Zügen. Im dichten Gedränge und der Hektik des Reiseverkehrs werden viele Gelegenheiten für Taschendiebe geboten. Hier finden Taschendiebe immer wieder ideale Bedingungen, um mit einem raschen Griff in die Taschen anderer, an Geld oder Wertsachen zu gelangen. Dabei kann sich jeder sehr einfach gegen Taschendiebe schützen: Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten sollten Sie eng am Körper tragen und am besten verschließbare Innentaschen benutzen. Handtaschen und Rucksäcke mit dem Verschluss zum Körper tragen und unter den Arm klemmen. Beim Bezahlen keine Einblicke auf die PIN gewähren. Besondere Vorsicht muss gelten, wenn man angerempelt oder die Kleidung "unbeabsichtigt" beschmutzt wird - oder gar plötzlich umarmt oder angetanzt wird.

Wir laden alle Medien recht herzlich zu den Aktionen ein.

