BPOLI C: Bundespolizei stellt nach Körperverletzung Tatverdächtigen und sucht nach Zeugen

Chemnitz, Burgstädt (ots)

Am 26.03.2019 um 15:42 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Chemnitz informiert, dass sich in der CityBahn 80021 von Burgstädt nach Chemnitz zwei Personen befinden, die bei der Fahrkartenkontrolle keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Im Zuge der Kontrolle sei der Zugbegleiter durch eine männliche Person körperlich angegriffen worden.

Bei Einfahrt der Einfahrt der CityBahn am Chemnitzer Hauptbahnhof um 15:48 Uhr konnte nur noch der Geschädigte angetroffen werden, die beiden Tatverdächtigen hatten die Bahn nach dem Vorfall kurzerhand am Haltepunkt Borna verlassen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die hinzugeeilten Bundespolizisten im Nahbereich des Haltepunktes Borna einen 21jährigen somalischen Staatsangehörigen und eine 20jährige somalische Staatsangehörige feststellen. Bei dem 21jährigen Mann handelte es sich um den Tatverdächtigen, der den Zugbegleiter verletzte. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der weiblichen Person wurde zudem ein Strafvollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig festgestellt.

Die Bundespolizei hat gegen den 21-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen (§ 265a StGB) und Körperverletzung (§223 StGB) eingeleitet. Gleichzeitig wurde eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen die räumliche Beschränkung (§ 98 i.V.m. § 61 AufenthG) beanzeigt.

Gegen die 20-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen (§ 265a StGB) eingeleitet. Sie konnte die Haftstrafe aus dem Vollstreckungshaftbefehl durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 300 Euro abwenden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurden beide Personen aus der Dienststelle entlassen.

Der verletzte Zugbegleiter ließ sich in einer Klinik erstbehandeln.

Zum Vorfall der Körperverletzung in der CityBahn von Burgstädt nach Chemnitz sucht die Bundespolizei noch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Bitte melden sie sich unter der 0371 4615 0.

