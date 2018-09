BPOLI BHL: Unglaubliche Fracht aus Bremen

Unglaubliche Fracht aus Bremen Bild-Infos Download

Pirna (ots) - In den Nachtstunden des 07. September 2018 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen Kleintransporter an der Anschlussstelle Pirna. Dieser VW Transporter geriet in den Fokus der Beamten auf der Bundesautobahn 17 in Fahrtrichtung Prag.

Der Fahrer konnte sich gegenüber den Beamten als rumänischer Staatsangehöriger legitimieren. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten eine Vielzahl verschiedenster Werkzeuge und Baumaschinen. Zur Herkunft der Sachen konnte der 26-Jährige keine plausiblen und nachvollziehbaren Erklärungen abgeben.

Die polizeiliche Recherche der Sachen aus dem Transporter ergab, dass bereits einige Werkzeuge und Baumaschinen in der Freien Hansestadt Bremen entwendet wurden.

Die Sicherstellung der Sachen erfolgte am Bundespolizeirevier Breitenau. Wegen des Verdachts der Hehlerei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das zuständigkeitshalber die Polizei des Freistaates Sachsen weiterführt.

