BPOLI DD: Ohne Ticket und Maske im IC unterwegs

DresdenDresden (ots)

Am Samstagmittag (09.01.2021) gegen 13:30 Uhr, informierte ein Zugbegleiter die Bundespolizei über einen Fahrgast ohne gültiges Zugticket im IC 2443, auf der Fahrt von Leipzig nach Dresden.

Am Bahnhof Dresden Neustadt wurde bekannt, dass sich die Person zwischenzeitlich in der Zugtoilette eingeschlossen hatte. Die Bundespolizisten forderten den Mann auf, die Türe zu öffnen. Der Aufforderung kam er nicht nach und versuchte das Öffnen der Tür mit Hilfe abgestellter Gepäckstücke zu verhindern.

Der Aufforderung zum Verlassen der Zugtoilette kam er nur zögerlich nach.

Der 59- jährige Mann bestieg den Zug im Hauptbahnhof Leipzig. Bei der anschließenden Fahrscheinkontrolle beleidigte er den Zugbegleiter mit den Worten "Du Vogel". Ein gültiges Zugticket konnte er nicht vorweisen und die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung trug er nicht. Der Aufforderung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kam er nicht nach. Seitens des Zugbegleiters erfolgte daraufhin die Erteilung eines Beförderungsausschlusses gemäß den Beförderungsrichtlinien.

Der gebürtige Österreicher, mit Wohnsitz in Würzburg, wurde daraufhin zunehmend aggressiv und ignorierte die Anweisung des Zugpersonals, den Zug am nächsten planmäßigen Halt in Riesa zu verlassen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Erschleichens von Leistungen und Beleidigung ein. Weiterhin erfolgte die Fertigung einer Ordnungswidrigkeitsanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, die zur Ahndung an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet wurde.

