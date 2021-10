Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Senior mit zu schnellem E-Bike ertappt

Zittau (ots)

Ein 70-jähriger Mann aus Polen geriet am 10. Oktober 2021 in Zittau mit seinem nicht versicherten E-Bike in eine Kontrolle der Bundespolizei. Er war den Beamten durch seine verdächtig hohe Fahrgeschwindigkeit aufgefallen.

Er wurde gegen 15:50 Uhr nach seiner Einreise aus Polen in der Chopinstraße gestoppt. Laut Fahrzeugdokumenten verfügt das Fahrzeug über einen 1500 Watt starken Motor und erreicht ohne Fußkraftunterstützung 45 km/h Topgeschwindigkeit. In diesem Fall hätte das E-Bike über eine Mopedversicherung verfügen müssen.

Der Mann musste von nun an schieben und muss sich wegen seiner Fahrt ohne vorgeschriebenem Haftpflichtschutz verantworten. Das Zittauer Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell