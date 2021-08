Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei nimmt in Oberseifersdorf 25 Staatsangehörige aus dem Irak in Gewahrsam

Löbau / Zittau (ots)

Bundespolizisten nahmen am gestrigen Nachmittag in Oberseifersdorf 25 Staatsangehörige aus dem Irak in Gewahrsam.

Aufmerksame Bürger informierten gegen 15:40 Uhr die Bundespolizei und sächsische Landespolizei, dass sich zwischen Wittgendorf und Oberseifersdorf eine größere Menschengruppe bewegt.

Mehrere Streifen stellten dann am Ortseingang von Oberseifersdorf 15 Frauen, Kinder und Männer, sitzend am Straßenrand, fest. Von dort sahen sie 5 weitere Personen, welche in Richtung Oberseifersdorf liefen. Diese 20 Personen wurden zur Dienststelle nach Ebersbach verbracht.

Gegen 18:50 Uhr wurde die Bundespolizei erneut informiert, dass sich in Oberseifersdorf eine Gruppe von 5 Personen aufhält, welche im Zusammenhang mit der vorher festgestellten Personengruppe stehen könnte. Auch diese 5 wurden in Gewahrsam genommen und nach Ebersbach verbracht.

Bei durchgeführten Corona-Schnelltests wurde festgestellt, dass 2 Tests positiv reagierten.

Alle 25 Personen wurden daraufhin in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden verbracht, wo sie eine 14-tägige Quarantäne verbringen müssen.

Im Anschluss an diese Quarantäne erfolgt dann die strafprozessuale Bearbeitung.

Die Bundespolizei Ebersbach bittet Zeugen, welche Beobachtungen im Zusammenhang mit der Personengruppe gemacht haben, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell